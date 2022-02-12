Bir ’Demet’ gaflet

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Akalın, geçtiğimiz gün bir internet sitesinden bir ürün almak istedi. Satın almak istediği ürününün adedini yanlışlıkla önce ikiye daha sonra üçe çıkardığını fark etmeyen Akalın, fiyatın artırıldığını söyleyerek tepki gösterince sosyal medyada olay oldu.

ZAM YAPILDIĞINI SANDI

Şarkıcı, kendisiyle alay eden bir sosyal medya kullanıcısına, "Beni meşhur et' diye yalvarır sonra bana vizyonsuz yazar. Rezilsin çocuk" diyerek tepki gösterdi. Bir alışveriş sitesinden almak istediği ürünün adetini önce ikiye daha sonra üçe çıkardığını fark etmeyen Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu! 1 saniye içinde! Yuh ya dolandırıyorsunuz milleti! Şikayet edeceğim!" paylaşımını yaptı. Ürüne zam yapılmadığı, şarkıcının 3 adet ürün seçtiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın'ın paylaşımına çeşitli yorumlar yazdı.





ÇOK SİNİRLENDİ

Bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcıyı hedef alarak, "Bu kadın şu vizyonsuzlukla nasıl ünlü oldu" dedi. Bu paylaşımı görünce sinirlenen Akalın ise, "Önce beni meşhur et abla diye yalvarır, daha sonra vizyonsuz yazar! Harbi rezilsin çocuk" yazdı.