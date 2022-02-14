40 milyonluk vasiyet

Kıbrıs'ta verdiği konserde sevenleriyle buluşan şarkıcı Serdar Ortaç, yaptığı açıklamalarla yine kendisinden bahsettirmeyi başardı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Ortaç, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdi. Gazeteciler, "Birçok sanatçı vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusunu yöneltti.

"SÖZLERİM KAYITLARA GEÇSİN"

Vasiyetini henüz yazmadığını belirten ünlü isim, "Ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünün Mehmetçik vakfına, şehitler için dağıtılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. "En son sevgililer gününde ne yapmıştınız?" sorusuna Ortaç'ın verdiği cevap güldürdü. "En son eşim ile yemeğe çıkmıştık" diyen şarkıcı bir an duraksadıktan sonra, "Pardon boşandıktan sonra da sevgilim ile yemeğe çıkmıştık. Hayatım boyunca yemeğe çıktım" diye cevap verdi. Aşka kapısını kapattığını belirten Ortaç, "Çalışalım, ömrümüzü tamamlayalım, insanları eğlendirelim, öldükten sonra dinleyecek şarkılar bırakalım. Yeter benim için" dedi.