Moda festivalinde ünlüler geçidi

Yılın en büyük moda ve alışveriş festivali 'Magic Worlds Global' Emaar Square Mall'da başladı. Ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleştirilen festival, sürpriz şovlar ve Sinan Akçıl konseri ile ziyaretçilerini ağırladı. Sevcan Bakır'ın ev sahipliği yaptığı alışveriş festivaline Almeda Sayışman, Ceren Benderlioğlu, Gözde Çığacı, Sinem Yıldırım ve Saruhan Hünel katıldı. Sektörün en iyi markalarının koleksiyonlarını yakından inceleme fırsatını bulan ünlü isimler, alışveriş yapmayı ve sevdiklerine hediye almayı da ihmal etmedi.

PERFORMANSI BEĞENİLDİ

Moda ve alışveriş festivalinde sahne alan Sinan Akçıl, muhteşem sahne performansıyla sevenlerini büyüledi.