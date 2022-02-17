90'lı yılların ünlü mankeni Tatyana lakaplı Firdevs Ayşe Alkan Bodrum'daki evinde alkol ile beraber aldığı aşırı dozda sakinleştirici haplar sebebiyle hayatını kaybetti. Olayı şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı. Ünlü mankenin çevresine "Kendimi çok mutsuz hissediyorum" dediği ve sakinleştirici ilaç kullandığı öğrenildi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan eski manken Firdevs Alkan, dün sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.

OTOPSİSİ YAPILACAK

Alkan'ın gece alkol aldığı, ardından da sakinleştirici ilaç içtiği öğrenildi. Olay, saat 06.30 sıralarında Bodrum Bitez'de Bergamut Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Gece dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra erkek arkadaşıyla evine gelen Ayşe Firdevs Alkan, bir süre daha alkol aldıktan ve sakinleştirici hapları içtikten sonra uyumak için koltuğa uzandı. Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören erkek arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Alkan'ın, bir süredir sakinleştirici haplar kullandığı, aynı gece alkolle birlikte ilaç aldığı öğrenildi. Olayı şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.

JAGUARCI METE İLE 7 YIL EVLİ KALMIŞTI

Alkan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep Özal ve damadı Asım Ekren'e Jaguar otomobil hediye eden, bir zamanlar Jaguar Türkiye Temsilcisi Ortaklar Otomotiv'in sahibi Zeki Küçükberber'in oğlu Mete Küçükberber ile 7 yıl evli kaldı. Alkan, eşinin gazetelerde yayınlanan aşklarını mahkemeye sununca olaylı bir şekilde boşanmıştı. Bir süre sonra boşandığı eşi ile tekrar birlikte yaşayan Alkan, Mete Küçükberber'in 2007'de ölümünden sonra Bodrum'a yerleşmişti. Eski eşinin vefatıyla sarsılan Alkan'ın sakinleştirici ilaç kullanmaya başladığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER