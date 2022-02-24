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Haberler Sarmaşık Atv’nin ödül gecesi

Atv’nin ödül gecesi

2. Uluslararası Zirve Ödülleri'ne atv'nin dizi ve yapımları damga vurdu.

24.2.2022

Atv’nin ödül gecesi
Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 2. Uluslararası Zirve Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Geceye iş, sanat ve magazin dünyası büyük ilgi gösterdi. Pars Medya tarafından Cahide Palazzo'da gerçekleşen ödül törenine atv damgasını vurdu. İşte gecede ödül alan program ve yapımlar: Yılın En Çok İzlenen Tv Kanalı: Atv, Yılın En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Esra Erol'da, Yılın En İyi Gençlik Dizisi: Kardeşlerim, Yılın Yıldızı Parlayanı: Bilal Yiğit Koçak (Kardeşlerim), Yılın En İyi Tematik Programı: Dizi Tv - Gülşah Marmara, Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu: Cem Öğretir, Yılın En İyi Yarışma Programı: Kim Milyoner Olmak İster, Yılın En İyi Dönem Dizisi: Destan, Yılın En İyi Dizi Müziği: Kardeşlerim - Alp Yenier.