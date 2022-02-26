Bahadır & Ersoy çifti Alaçatı’da evlendi

Ekranların sevilen oyuncularından Gökçe Bahadır (40), müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la (36) dün Çeşme'de yaşamını birleştirdi. Alaçatı Viento Hotel'de aile ve yakın arkadaşlardan oluşan yaklaşık 60 kişinin huzurunda "Evet" diyen çift, mutluluklarını sevenleriyle paylaştı. Bahadır'ın nikah şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Evren ve oyuncu Cansu Tosun yaparken Ersoy'un şahitleri ise Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik ve popçu Kenan Doğulu oldu.

TEKLİF ETTİĞİ YERDE EVLENDİ

Davete katılanlar arasında Kenan Doğulu'nun oyuncu eşi Beren Saat ve meslektaşı Cansel Elçin de yer aldı. Tüm sevdiklerinin kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Bahadır, "Çok mutluyuz. Evlenmeye o kadar çabuk karar verdik ki, ailelerimiz bile dün tanıştı. Ailem İstanbul dışında yaşıyor. Dizi setlerinden vakit de olmadığı için aceleye getirdik. Gelinliğimi ve damatlığımı da 10 gün içerisinde modacı arkadaşım Züleyha Kuru dikti. Çok teşekkür ediyorum kendisine" dedi. Evlenmeye Çeşme'de karar verdikleri için nikahı da burada gerçekleştirdiklerini belirten Emir Ersoy da, "Şu an bu otelin olduğu sokakta evlenme teklif etmiştim. Burası bizim için özel bir yer. Yolda yürürken bir anda 'Evlenelim mi' dedim, Gökçe de 'Bu bir teklif değilki' şeklinde yanıt vermişti. Sonra onu daha romantik şekilde yaptım" dedi.

ERCAN AKGÜN