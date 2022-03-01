Marmaris’te gözlerden uzak bir hayat sürüyor

2011 yılında geçirdiği yüz felcinin ardından gözlerden uzak bir hayat sürmeye karar veren Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra ilk kez görüntülendi. Usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalı da dikkat çekti. 2011 yılında yüz felci geçiren Ferdi Tayfur'un şarkı söylemesi yasaklanmıştı. Dalaman'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şeker hastası Tayfur'a doktorları en az bir sene sahne yasağı koydu. Doktorların önerilerinden sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan sanatçı, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

BİR süredir Marmaris'te yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı, hesabından Tayfur'un son halini paylaştı. Saçı ve sakalı beyazlayan Ferdi Tayfur'un yorgun hali dikkatlerden kaçmadı.