29. İzmir Avrupa Caz Festivali 2 Nisan’a kadar sürecek

İZMİR Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 29'uncu İzmir Avrupa Caz Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

KONSERLE BAŞLADI

EYLÜL Ergül ve Önder Focan Group'un "Nat King Cole Project" performansıyla başlayan festival, 2 Nisan'a kadar sürecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) konserde genç neslin parlak müzisyenlerinden Eylül Ergül ve caz dünyasının büyük ustası Önder Focan Group, "Nat King Cole Project" ile sahne aldı. Festival, sanat dolu ücretsiz atölye ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. İKSEV tarafından, İzmir'in İtalya Konsolosluğu, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Slovakya Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Goethe Enstitüsü İzmir ve Institut François Türkiye-İzmir işbirliğiyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festival, 2 Nisan'a kadar devam edecek.