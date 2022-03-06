Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki evinde önceki gün hayatını kaybeden Akrep Nalan lakaplı Füsun Nalan Açın toprağa verildi. Solunum yetmezliği tedavisi gören ve önceki gün evinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Akrep Nalan, Bodrum'da toprağa verildi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

AÇIN için Bodrum Adliye Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Açın'ın cenazesine Bodrum'da yaşayan bazı sanatçılar, yakınları ve hayranları katıldı. Açın'ın cenazesi Torba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılanlardan Sanatçı Bora Gencer, Akrep Nalan'ın hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi ve "Onun da olduğu bir whatsapp grubumuz var. Akrep Nalan'ın öldüğüne dair mesaj atılmıştı. Kendisi hemen cevap verip, 'Ben ölmedim yaşıyorum' demişti. Haber asparagas çıkmıştı. Maalesef bu defa doğru çıktı. Çok üzgünüz" dedi.

Öte yandan, sanatçının mirasını Nesin Vakfı'na bağışladığı açıklandı. Vakıftan yapılan açıklamada, "Sizin için Akrep Nalan, bizim için çocuklarımızın Nalan ablası, güler yüzlü, güzel dostumuz Nalan Açın'ın vefatının üzüntüsü içindeyiz. Sevgiyle, dostlukla, özlemle anıyoruz..." denildi. ■ ADEM ÜLKER