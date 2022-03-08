Alpagu Han Batuga ve Akkız’a rehin düşer!

EKRAN yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak 14. bölümüyle nefes kesecek. Destan'ın on dördüncü bölümüne Batuga ve Akkız'ın, Alpagu Han ve Gök Saray'a karşı giriştiği var olma mücadelesi ve Çinli Taizu'nun şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunu damga vuracak.

Batuga ve Akkız'ın küçük göçer obasını basan Alpagu Han Sırma'yı vurduktan sonra alplarına saldırı emri verir ancak Batuga ve Akkız böyle bir saldırıya hazırlıklıdırlar. Bozkır'da yıllarca tuzak kurup Gök kervanlarını yağmalayan Akkız, şimdi de kendilerini Gök Hanlığı'na karşı savunmak için bir tuzak kurmuştur.