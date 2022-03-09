Thermal Welding teknolojisi ile bademcik ameliyatı

BADEMCİK ameliyatlarıyla ilgili önemli bilgiler veren Ekol Hastanesi KBB Uzmanı Opr. Dr. Baran Aydemir, "Bademciklerin alınması doğru zamanda ve uygun hastalara uygulanırsa bir sorun yaratmaz. Thermal Welding'de ısıyla yapılan yöntem kullanılır. Bu yöntemle yara dokuları ayrılırken ısı ve basınç uygulanır, ağrı hissi ve kanama daha az olmaktadır. Ameliyat sonrası hastaların daha konforlu olması için modern ve teknolojik bir sistem geliştirilmiştir" dedi.

KONFOR SAĞLAR

BADEMCİK enfeksiyonlarının kimi durumlarda kronikleşebildiğini söyleyen Opr. Dr. Aydemir, "Kronikleşmiş bademcik enfeksiyonu oluşturduğu potansiyel komplikasyonlardan dolayı önemle ele alınmalı. Bunlardan romatizmal ateş, kalp kapakçığı hastalıkları, böbrek hastalıkları önem taşımaktadır" dedi ve ekledi:

"Thermal Welding ile bademcik ameliyatı klasik yönteme göre çok daha rahat uygulanabilir. Thermal Welding'in temel prensibi damarsal yapılara termal enerjinin direkt olarak aktarılması yoluyla kanama kontrolünün ve beraberinde dokularda ayrışmanın sağlanmasıdır. Thermal Welding, ameliyat süresini ve anestezi süresini önemli ölçüde azaltmakta."

"Sistem, ameliyat esnasında önemli ölçüde rahatlık sağlarken ameliyat sonrası akut dönemde kanama riskini önemli ölçüde azaltarak ikinci bir uygulamayı ve bunun getirdiği zorlukları önler" diyen Opr. Dr. Aydemir şöyle konuştu: "Thermal Welding yöntemi hasta açısından, ameliyat sonrası dönemde hastanın toleransını artırırken önemli derecede konfor sağlar."