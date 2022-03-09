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Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında

Milli Mücadele yıllarında Balıkesir’i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için vücutlarını kurumla boyayan ve ‘Tülütabak’ olarak adlandırılan yerel kahramanlar, ilgi odağı oldu.

9.3.2022

Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında
Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de görülmeye alışılan Tülütabaklar, bu kez festival için sokaklara çıktı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4 gün sürecek 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' kapsamında şehrin yerel kahramanı Tülütabaklar şehir turu attı. Milli Mücadele yıllarında Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için vücutlarını kurumla boyayıp, üzerlerine de keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan takıp ellerine aldıkları değneklerle korkutucu bir görünüm sağlayan ve 'Tülütabak' olarak adlandırılan yerel kahramanlar, ilgi odağı oldu. Tülütabaklar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü. Balıkesirliler, ilk kez düzenlenen Tülütabak Festivali'nin geleneksel hale gelmesini istedi. ■ SUAT SALGIN