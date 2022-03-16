Yenilebilir kaktüs: Dikenli armut

YENİLEBİLİR bir kaktüs meyvesi türü olan dikenli armut, sağlığa faydaları olabilecek tatlı ve lezzetli bir besin olarak biliniyor. İyi bir lif kaynağı olan meyve birçok vitamin ve mineral içerir. Dikenli armut, 1 fincanda (149 gram) günlük ihtiyacın yaklaşık %19'unu sağlayan iyi bir diyet lifi kaynağı.

SAÇ VE CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR

DİKENLİ armut, ayrıca her ikisi de sağlıklı sindirim için önemli olan hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Dikenli armutlardaki magnezyum, potasyum ve kalsiyum sağlıklı kan basıncı için temel besinler olarak adlandırılırlar. C vitamini ise bilindiği üzere bağışıklık sistemi sağlığında önemli bir rol oynar. Araştırmalar, dikenli armutun kilo vermeye yardımcı olabileceğini, cilt ve saç sağlığını iyileştirebileceğini, kan şekerini ve kan yağ seviyelerini iyileştirebileceğini ve karaciğeri koruyabileceğini öne sürüyor.