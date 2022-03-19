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Haberler Sarmaşık Tek celsede bitti

Tek celsede bitti

19.3.2022

Tek celsede bitti
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini noktaladı. Çiftin anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi. Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan'ın tek celsede boşandığı öğrenildi. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan ünlü çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi. Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" demişti.
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