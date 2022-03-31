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Yeni aşk bombası Hande ve Kaan

Hadise ile evliliğin kıyısından dönen Kaan Yıldırım, Kerem Bursin ile yaşadığı büyülü aşkı sonlandıran Hande Erçel ile birlikte görüntülendi. Emirgan’da eğlenen sürpriz ikilinin gecenin sonunda Erçel’in evine doğru yol aldığı görüldü

31.3.2022

Yeni aşk bombası Hande ve Kaan

Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile gecelerde yakalandı. Oyuncu Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel'in sürpriz bir aşka yelken açtığı iddiası magazin gündemine düşmüştü. Erçel'in Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülenmesi ise iddiaları güçlendirdi.

BASINDAN KAÇMADILAR
Önceki gece Emirgan'daki bir mekanda eğlenen ve gece boyu oldukça samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yöneldi. Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine doğru yol aldı. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım 2019 yılında 'Halka' dizisinde başrolü paylaşmıştı.

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