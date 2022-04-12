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Haberler Sarmaşık Baba Beckham soyadı jestine destek vermedi

Baba Beckham soyadı jestine destek vermedi

Dünyaca ünlü Beckham ailesinin büyük oğulları Brooklyn, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz’in soyadını da alacak. Ancak baba Beckham’dan bu karara onay gelmedi. Beckham tavrını sosyal medya paylaşımı ile gösterdi

12.4.2022

Baba Beckham soyadı jestine destek vermedi

David Beckham ile Victoria Beckham'ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, Amerikalı çok zengin bir ailenin kızı olan oyuncu ve model Nicola Anne Peltz ile evlendi. Çiftin düğünlerinden ilk kareler yayınlanırken Brooklyn Beckham soyadı kararıyla herkesi şaşırttı. Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çiftin düğünü Nicola Anne Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz'in Palm Springs'teki malikanesinde yapıldı. Son Hava Bükücü filmindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesi ulaşan Peltz, düğününde iki farklı gelinlik giydi.

İLK PAYLAŞIM
Düğünün görkemini geride bırakan bir haber de damadın gelin Pelt'in soyadını almaya karar vermesi oldu. Beckham'ın, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını alacağı öğrenildi. Beckham, törenin ardından Brooklyn Joseph Peltz Beckham olarak anılacak. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Brooklyn Beckham, düğününden ilk paylaşımı da yaptı. Ünlü isim "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla yaptığı paylaşımla soyadını aldığını belgelemiş oldu.

ONLAR TEK KULLANDI
BROOKLYN Beckham, yeni soyadını kullanarak paylaşım yapsa da baba David Beckham ile anne Victoria Beckham paylaşımlarında oğullarını sadece Beckham soyadıyla andı. İkilinin bu hamlesi oğullarının soyadı kararını desteklemediği iddiasını getirdi.

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