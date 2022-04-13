Sırrını başka kim biliyor?

YAPIMINI Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği Hakim, 2. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitledi. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bu bölümde Ömer Arif, kazanın izlerini silmeyi çalışırken Ozan ise kendi başına hareket etti. Babasından gizli öldürdüğü gencin mezarına gitti ve Deniz ile tanıştı.

OZAN'IN kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıktı. Ömer Arif aldığı esrarengiz telefon ile bu sırrı başkasının da bildiğini öğrendi. Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

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