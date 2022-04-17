KOD 74: Kan, kavga kargaşa

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt 12'nci bölümüyle önceki akşam ekrana geldi. Yıldırım Projesi'ni etkisiz hale etkisiz hale getiremeyen, iftar çadırına bomba yerleştiren ama amaçlarına ulaşamayan hainlerin sıradaki planı ülkeyi iç karışıklığa sürüklemek olur. Nizam ve Mira'ya yeri görevler veren Golyat, Kod 74'ü devreye sokar. Amerikan ajanları görevleri Mira'ya teslim eder. Türkiye için kıyamet planı hazırladığını düşünenler, zayıf bir Türkiye hayaliyle yola çıkar.

YENİ BİR OYUN OYNANIYOR

Kaos, kargaşa ve karışıklık çıkarmayı hedefleyerek yeni görevlerini alan Mira ve Nizam konuşmalarında ambargo, yokluk ve kavgaların yaşandığı 80'li yıllara ve darbeye vurgu yapılarak kendi güçlü ortamlarını yaratmayı hayal ederler. Kuzey Irak'a giden, orada Türkmen Komutan ve Kürt liderle görüşen Nizam, bölgede karışıklık yaratıp Türkiye'yi dışarıda zora sokmak için her yolu dener. Bunu öğrenen Viking ve Sare de peşine düşer. Öte yandan Altay, Nazar'ı öldürür. Mira ise İstanbul sokaklarını karıştırma görevini devreye almak için Bevar'la görüşür. Bevar adamlarını sokaklara salar. Bir mülteci Türk vatandaşını bıçaklar. Oysa provokasyonu ve saldırıyı yapanlar Bevar'ın adamlarıdır. Sonrasında ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, mültecilerin dükkanlarını taşlar, yerle bir eder. Emniyet Müdürü Ahmet, mahalle muhtarı ve imamla görüştüğünde çarpıcı gerçekler ortaya çıkar: Kimsenin anlam veremediği olayları çıkaranları ilk defa mahallede gördüklerini anlatır muhtar ve imam. Birkaç delikanlı hariç dükkanlara saldıranları kimse tanımazlar. Şimdiye kadar evinde, arabasında bayrak olmayanların yürüyüşte bayraklarla sokağa çıktıklarını anlatırlar...

BEDELİNİ ÖDEMELİLER

1974 yılında Washington D.C.'de geçen sahnede ise, Amerikan Dışişleri Bakanı, "Kıbrıs'ta darbe gerçekleşti, bizim kontrolümüzde olan yönetim adaya hakim oldu. Türkiye'de sözümüzü dinletemiyoruz, bizi yok sayıyorlar" der ve CIA Direktörüne, "Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunacağına dair istihbarat kesim mi" diye sorar. CIA Direktörü ise, "Evet efendim. Sahada tedbirleri aldık. Türkiye'de sosyoloji ve tarihe yeniliyoruz. Parlamentolarında dünya görüşleri farklı olsa da Kıbrıs'la alakalı sarsılmaz bir ittifak gösteriyorlar. Bir hafta içinde adaya çıkarma yapacaklar. Türkiye'nin bu başına buyruk tavrının bedelinin onlara en ağır şekilde ödetilmesi gerek" der.

BİRBİRİNE DÜŞÜRECEĞİZ

Dışişleri Bakanı tekrar sorar: "Bunun için bir yol haritanız var mı?" Direktör, "Evet efendim. Türkiye karışacak. Anarşi yeterli seviyeye ulaştığında, halk isyan ettiğinde darbeyle ülkeyi yeniden dizayn edeceğiz" diye cevap verir. Dışişleri Bakanı, "Bu planları gerçekleştirecek altyapınız mevcut mu" diye sorduğunda Kalkınma Örgütü Direktörü cevap verir, "Amerikan eğitimi görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bakanlık ya da iktisadi kamu kurumu hemen hemen kalmadı. Türkiye'yle ilgili iç karartıcı atmosferi yakında mevcut durumu tam tersine çevireceğimizin müjdesini vererek değiştirmek isterim. Türk vatanını içeriden birbirine düşürüp teslim alacağız." Ardından 1974'te İstanbul'da karmaşanın başladığı gösterilir. Kahvehanelerde silahlı çatışmalar yaşanır, sokaklar insanların birbirini öldürdüğü kan gölüne döner...

ZALİMLER İÇİN KIŞ YAKLAŞIYOR

alakalı sarsılmaz bir ittifak gösteriyorlar. Bir hafta içinde adaya çıkarma yapacaklar. Türkiye'nin bu başına buyruk tavrının bedelinin onlara en ağır şekilde ödetilmesi gerek" der.

BİRBİRİNE DÜŞÜRECEĞİZ

Dışişleri Bakanı tekrar sorar: "Bunun için bir yol haritanız var mı?" Direktör, "Evet efendim. Türkiye karışacak. Anarşi yeterli seviyeye ulaştığında, halk isyan ettiğinde darbeyle ülkeyi yeniden dizayn edeceğiz" diye cevap verir. Dışişleri Bakanı, "Bu planları gerçekleştirecek altyapınız mevcut mu" diye sorduğunda Kalkınma Örgütü Direktörü cevap verir, "Amerikan eğitimi görmüş bir Türk'ün bulunmadığı bakanlık ya da iktisadi kamu kurumu hemen hemen kalmadı. Türkiye'yle ilgili iç karartıcı atmosferi yakında mevcut durumu tam tersine çevireceğimizin müjdesini vererek değiştirmek isterim. Türk vatanını içeriden birbirine düşürüp teslim alacağız." Ardından 1974'te İstanbul'da karmaşanın başladığı gösterilir. Kahvehanelerde silahlı çatışmalar yaşanır, sokaklar insanların birbirini öldürdüğü kan gölüne döner... Zalimler için kış yaklaşıyor