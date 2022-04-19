Instagram’ın iki yüzlü tutumuna isyan etti

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid'e Instagram'dan Filistin engeli geldi, İsrail lobisi Filistin'e destek paylaşımlarını sansürletti. Müslümanların kutsal ayı Ramazan'da Mescid- i Aksa'ya saldıran İsrail ordusu, 152 Filistinliyi yaraladı. Ülkesinin yanında olan ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından İsrail'e tepki gösterdi. Instagram, İsrail'in saldırılarını kınayan Bella Hadid'e sansür uyguladı.

Bella Hadid ve İngiliz sanatçı Lowkey, Instagram'ın saldırısına tepki gösterdi. 52 milyona yakın takipçisi olan Hadid, "Filistin hakkında paylaşım yaptığımda hemen gölge yasağı uygulanıyor ve 1 milyondan az takipçi hikayelerimi ve paylaşımlarımı görüyor" açılamasında bulundu. Hadid, söz konusu yasağın ardından İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya müdahalesini ve Filistinlilerle girdikleri çatışmaları gösteren videolar ve fotoğraflar paylaştı. Hadid, "Bu bir güç gösterisi ve iğrenç bir şiddet durumu. Özellikle de Rmazan ayında. Nasıl yaparlar bunu?" diye tepki gösterdi.

İNGİLİZ SANATÇIDAN DESTEK

Lowkey adıyla bilinen ünlü müzisyen Kareem Dennis, Twitter hesabından Bella Hadid'in Instagram tarafından uğradığını saldırıyı duyurdu. Lowkey, "Bella Hadid, Instagram'da gölge yasağından şikayet ederken ve Filistin haber sitesi al-Qastal Facebook tarafından kaldırılırken, eski İsrail hükümeti sansürü Emi Palmor'un her iki platformda da içerik moderatörlüğünde olduğu unutulmamalıdır" dedi.

FİLİSTİN HALKININ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

INSTAGRAM'IN, Filistin hakkında yaptığı tüm paylaşımları anında kısıtladığını söyleyen ünlü model, Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğini dile getirdi. Gün içerisinde tekrar Filistin paylaşımı yapmayı deneyen Bella Hadid, bu seferde 'DM' kutusuna erişim problemi yaşadığını bildirdi.

Hadid yaşananlara, "Bu bir güç gösterisi ve iğrenç bir şiddet durumu. Özellikle de Ramazan ayında. Nasıl yaparlar bunu?" diye tepki gösterdi.