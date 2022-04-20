49 yaşında ikizlerini kucağına aldı

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan başarılı sunucu ve oyuncu Seray Sever annelik sevinci yaşadı. İstanbul'da özel bir hastanede sezaryen doğum yapan 49 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklerine kavuştu. Çift, kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi.

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Doğumu gerçekleştiren Dr. Murat Emanetoğlu, Seray Sever ve ikizleri Sofia ve Alya'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, çiçeği burnundaki anne-babanın, aile ve yakın dostlarına bebeklerin fotoğraflarının sosyal medyada paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundukları kaydedildi.

Yakın zamanda babasını kaybeden Seray Sever, duygularını sosyal medya hesabında dile getirmişti. Hamilelik fotoğrafını paylaşan Sever, "Zaman hızla akıp geçiyor... Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama saymakla bitmez. Her aldığımız nefes şükür sebebi... Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için; diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için..." ifadelerini kullanmıştı.