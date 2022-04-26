NBA’in Türk yıldızı NYSA Antik Kenti’nde

NBA'İN şampiyonluk adaylarından Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Aydın'da bulunan antik çağın en romantik şehirlerinden Nysa'nın yolunu tuttu. Milli basketbolcu "İki Yakalı Şehir" olarak da bilinen ve antik çağın en romantik kenti olarak kabul edilen Nysa'nın sırlarını çözmek için kentin kazı başkanı Doç. Dr. Hakan Öztaner ile bir araya geldi. İnsanlık tarihinde önemli yere sahip tarihi noktaları keşfetmek amacıyla başlattığı 'Bi Sonraki Durak' projesi kapsamda çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle buluşturan Furkan Korkmaz'ın ilk durağı Aydın oldu. Korkmaz, ülkemizin arkeoloji ve tarih konusunda bir hazine olduğunun altını çizerek, bu hazineleri iyi tanımamız gerektiğini düşündüğünü belirtti.■ KAZIM YÖRÜKCE

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