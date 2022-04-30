Şimdi 90’lar ekibine tam not

ŞARKILARIYLA 90'lı yıllarda fırtınalar estiren ve o dönemde milyonların gençliğine, çocukluğuna konuk olan Metin Özülkü, Eda Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın ve Jale, İzmir'de ilk kez birlikte sahne aldı. 2010'da "Şimdi 90'lar" albümünü çıkaran ve 2014'te bir araya gelerek muhteşem konserlere imza atan topluluk, İzmir seyircisiyle buluştu. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcılar, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İZMİR ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

ETKİNLİĞİN ilk yarısında sırayla sahneye gelen ve kendi şarkılarını seslendiren ünlüler, İzmir seyircisinin verdiği vokal desteğiyle coşkulu bir sahne performansı sergiledi. Program boyunca gitarıyla ekip arkadaşlarına eşlik eden Metin Özülkü yaptığı esprileriyle geceye damga vurdu. 1980'lerde İzmir'de 3 yıl yaşadığını belirten Özülkü, "İzmir benim için özeldir. Buranın farkını ve kıymetini çok iyi bilirim. O yıllarda yazdığım şarkıların tadı bile bir başka. İzmir sadece bizim için değil Türkiye için bile çok önemli bir şehir" dedi.■ ERCAN AKGÜN