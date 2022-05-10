Çiçek gibi festival konserlerle sona erdi

BAYINDIR Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali'nin finalinde ünlü şarkıcılar Derya Uluğ ve Hakan Altun sahne aldı. Pop şarkıcısı Uluğ ve fantezi müziğin güçlü sesi Altun'u şehir stadyumunu hınca hınç dolduran yaklaşık 15 bin kişi izledi. Her iki sanatçı da festival nedeniyle çiçek diyarında bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Uluğ ve Altun'un hayranları sanatçıların sevilen şarkılarını gece boyunca birlikte seslendirdi. Belediye Başkanı Uğur Demirezen konserlerin sonunda her iki sanatçıya plaket ve çiçek vererek teşekkür etti. Büyük bir coşkuya sahne olan festival, Hakan Altun konserinin ardından havai fişek gösterisiyle sona erdi. ■ NADİR UYSAL

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