Ege’nin dört bir yanında konser coşkusu

Ege'nin her tarafında ünlü isimler sahneye çıktı, müzik dolu bir gece yaşandı. Aydın, Manisa, Muğla, Kütahya ve Denizli'de düzenlenen konserlere binlerce kişi akın etti. Kuyucak'ta Yusuf Güney, Seydikemer'de Ece Mumay, Manisa'da Haluk Levent, Kütahya'da Feridun Düzağaç, Didim'de Gripin, Denizli'de Duman hayranlarıyla buluştu.



UNUTULMAZ DAKİKALAR

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü fener alayının ardından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen Haluk Levent konseri ile kutlandı. Konser öncesi alana gelen sokak köpeğine sarılan ve birlikte yere uzanarak şarkı söyleyen sanatçı, Manisalıları coşturdu. Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Gençlik Şöleni'nde sahne alan şarkıcı Yusuf seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Kuyucak Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Gençlik Şöleni kapsamında Osmanlı Çeşmesi önünde etli pilav hayrı yapıldı. Etkinlikler Yusuf Güney konseriyle devam etti. Yusuf Güney, söylemiş olduğu şarkılarla Kuyucaklılara unutulmaz bir gün yaşattı. Kuyucak Belediyespor'da başarı yakalayan sporcular, Yusuf Güney'e çiçek takdim etti. Kuyucak Belediye Başkanı AK Partili Metin Ertürk, "Sevgili gençler eKuyucak'ı madalyaya doyurdunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Yusuf Güney'e de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Seydikemer Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen halk konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde büyük coşku yaşandı. Konsere gelenler, sevilen şarkıcı Ece Mumay'ın şarkılarıyla coştu. Seydikemer'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık meşalesinin 103'üncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediye Hizmet Binası önünde saat 20.00'da başlayan konsere; Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, protokol üyeleri, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Dizi ve sinema oyuncusu Özlem Balcı'nın sunuculuğunu yaptığı konser sevilen oyuncu Hacı Ali Konuk'un sahneye çıkmasıyla başladı. Birbirinden güzel türküleri seslendiren Konuk, zaman zaman seyircilerin yanına giderek fotoğraf çektirdi. Hacı Ali Konuk'un ardından sahneye çıkan Ece Mumay, sevilen şarkılarını konsere gelen binlerce vatandaşla hep bir ağızdan söyledi.

TEMPO GECE BOYU DÜŞMEDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103'üncü yıldönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Didim'de Fener alayı ve "Gripin" grubun konseriyle kutlandı. En sevilen şarkılarını iki saat boyunca Denizlili gençler için söyleyen Duman grubu, azalmayan ritmi ve performansıyla takdir topladı.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kütahya Belediyesi bahçesinde sahne alan Feridun Düzağaç, seslendirdiği şarkılarıyla Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE ■ ERDOĞAN CANKUŞ ■ CÜNEYT HASÇELİK