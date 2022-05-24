Batuga Akkız’a aşkını itiraf ediyor

DESTAN'IN, bu akşam 20.00'da yayınlanacak 24'üncü bölümüne Çift Başlı Kurt'un yeniden doğuşu damga vuracak. Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda yeni bir başlangıca uyanan Batuga, İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesiyle Akkız ve Batuga ilk kez mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır.

DAHA çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

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