Kıdem tartışması

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından zor günler geçiren sunucu Ece Erken, rahmetli kocasıyla bir pozunu paylaştı. Erken'in paylaşımının altına bir kullanıcı, "İlk eşi ne yapsın? 15 yıllık bir evliliği var" yorumunu yaptı. Ece Erken ise bu yoruma cevaben, "İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken" diye yanıt verdi.

BİR AŞK HİKAYESİ

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı. Ece Erken, rahmetli eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir fotoğraf paylaşarak, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" notunu düştü. Bir takipçi ise bu paylaşıma "Ay Allah'ım yeter artık ilk eşi ne yapsın, 15 yıllık bir evliliği var" yorumunda bulundu.

"ÇOK ZAVALLISINIZ"

ECE Erken kendisine Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'nin hatırlatılmasına kızdı ve paylaşıma şu yanıtı verdi: "Ne yapayım üzülmeyeyim mi 15-20 yıl geçmedi diye? Veya sevgili yapayım bir sürü, üzülmeyeyim nasıl arzu ederdiniz? İnanın o kadar boş o kadar zavallı geliyorsunuz ki gerçekler ortadayken."