Halil Sezai’nin başı yine dertte

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020'de komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. 42 gün cezaevinde yatan şarkıcı, tahliye oldu.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Sezai, daha sonra, sahne aldığı mekanda, "Gerekli şekilde, tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Hak etti" demişti. Meriç'in şikayeti üzerine ifadesi alınan Sezai, "Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum" diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Hazırlanan iddianamede, Sezai'nin konserinde darp olayıyla ilgili konuştuğu, müşteki Hüseyin Meriç'i hedef alarak hakaret içerikli sözler söylediği anlatıldı. Halil Sezai'nin konser alanında alenen yayınlanmak üzere kamera çekimi yapıldığını bildiği ve 'alenen hakaret' suçunu işlediği kaydedildi. Suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığı, taraflar arasında uzlaşma sürecinin başlatıldığı ancak tarafların uzlaşamadıkları aktarıldı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Halil Sezai'nin darp ettiği komşusu Hüseyin Meriç'e yönelik söylediği sözler nedeniyle "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. "Tehdit" suçundan yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Sezai önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.