Tarih kokan defilede DUYGUSAL ANLAR

KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma-Geliştirme Vakfı (KİTVAK), onkoloji hastası çocuklara umut olmak için özel bir etkinlik düzenledi. Kemeraltı mevkiindeki Agora Ören Yeri'nde gerçekleştirilen 'Zerzevan'dan Agora'ya' adlı organizasyonda Roma Dönemi'ne ait özgün takı defilesi gerçekleştirildi. Diyarbakır ile Mardin arasında yer alan Zerzevan Kalesi kazısı sırasında bulunan takılar defilede sunuldu. Elif Ece Uzun, Simge Tertemiz ve Wilma Elles ile Rönesans Ajans mankenlerinin yer aldığı gecede 30 setlik koleksiyon sergilendi.

GELİRİ BAĞIŞLANACAK

KİTVAK'A destek olmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Elles, annesi, teyzesi, büyük annesi ve büyük babasını kanserden kaybettiğini, defile gününün de annesinin doğum günü olduğunu belirtirken duygusal anlar yaşadı. Babasını kaybeden Simge Tertemiz de gözyaşlarını tutamadı. Elde edilen gelirin 'Askıda Oda' projesine aktarılacağı gecede kazı başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve Doç. Dr. Akın Ersoy da sunum yaptı.

ZERZEVAN'IN 3 BİN YILLIK TARİHİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Zerzevan Kalesi 3 bin yıllık tarihi ile dikkat çekiyor. Diyarbakır'daki en önemli Doğu Roma eserlerinden kabul edilen kalede ortaya çıkarılan yapılar ulusal ve büyük ilgi uyandırmış, turistlerin ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir. Öte yandan Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşak temsilcilerinin de yer aldığı pek çok ismin, Zerzevan Kalesi'nin altındaki gizli Mithras Tapınağı'nı görmek için kente geldiği biliniyor. Rockefeller ailesiyle özdeşleşen 'İlluminati' zihin kontrolü ve gizli olan sistemleri uygulayarak, yeni dünya düzeni kurmayı planladığı iddia edilen bir örgüt.

■ ERCAN AKGÜN