‘Vatana ihanet edenler affedilmez’

Değindiği çarpıcı konularla gündeme damga vuran atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt, geçtiğimiz akşam sezon finaliyle ekrana geldi. #Aslı- Kurttur etiketiyle yayınlanan bölümde 5 Numara Halit ile Kumandan'ın yüzleşmesi büyük ilgi çekti. Malikaneye giren Kumandan, hain dediği Halit'e, "Çok değişmişsin ama ihanetin izi yüzünde" der. Halit, "Beni affedebilecek misin. Pişmanım, keşke zamanı geri alabilseydim" diye sorunca Kumandan, "Hz. Ali'nin nasihatidir, şahsınıza fenalık eden düşmanı affedin ama vatanınıza milletinize ihanet edenleri asla affetmeyin. Seni asla affetmeyeceğim. Hatanın pişmanlığı olur, ihanetin olmaz. İhanet tercihtir. Sen bilerek tercih ettin. Neden yaptın bütün bunları" der. Halit, "İnsan birden ihanet etmez. Yavaş yavaş oldu her şey. Dahhak'ın yanına gitmeye başlayınca senin ellerinden kaydım ama sen beni o kadar çok seviyordun ki ihanetimi fark etmedin. Ben ihanetten sadakate döndüm. Senin için ihanet olan benim için sadakat" der.

HİÇ ANLAYAMADIN...

Şaşıran Kumandan, "Fettah'a sadakat mi" diye sorunca Halit, "Anlayamıyorsunuz bir türlü. Sadakatimiz Fettah'a değil. Sen bize hep kendimizden vazgeçmeyi öğrettin. Fettah, kendimizi merkeze koymayı. Sen fedakarlık yapmayı tembih ettin, Fettah'sa fırsatlardan yararlanıp güçlü olmayı. Sonunda anladık ki ana babaya, aileye, yakınlara ve dahi vatana sadakat kendimize ihanetmiş... İnsan neyi seviyorsa ona sadıktır. Sen bize kendini sevdiriyormuş gibi yapıp vatanı sevdirdin. Biz de ona sadıktık ama Fettah kendisini sevdiriyormuş gibi yapıp bize kendimizi sevdirdi. Biz de kendimizi sevip kendimize sadık olduk. Vatana ihanet bizim için sadakat oldu. Bir türlü anlamadığın gerçek bu işte" diye şok edici bir açıklama yapar. Kumandan sinirlenir, "Ben sana vatan ne demek yeterince öğretememişim demek" diye konuşur. Halit yine söze başlar: "Vatan dediğin şey elle tutulur bir şey değildir. İnsanlar direklere duvarlara direklere bayraklar asıp sonra etrafını çevirip buralar benim diyorlar sadece, bu. Ben küreselciyim. Ulus millet boş laf. Benim menfaatim neredeyse vatanım orasıdır."

4 NUMARANIN İSMİNİ VERDİ

Kumandan, "Şahsi menfaatini vatanın menfaatine tercih etmek vatan hainliğinin giriş kapısıdır. Bu kapıdan bir kere girdin mi daha da dönüşü yoktur" diye konuşur. Halit ise, "Vatan hainliği, çok saçma bir tanımlama bu. Belirli bir toprak sınırları içinde doğdu diye orayı sevmek, oraya sadık kalmak zorunda değildir insan. Aynı anne babadan dünyaya geldi diye kardeşlerini de sevmek zorunda değil. Ana babalık neden kutsal olsun. Benim için tek bir kutsallık ve gerçek var, o da ben..." der. Kumandan, Dahhak'ın işini bitireceği gün Halit'in nasıl ihanet ettiğini anlatır, "Geriye dönme şansım olsaydı, Fettah'ı öldürüp bu büyük fitneyi 80 darbesinde temizleme fırsatımın olduğu o gün. Sen ihanet etmeseydin işi bitecekti. Ne Ergenekon olacaktı, ne kozmik oda, ne de 15 Temmuz. Eğer sen o gün ona kaçması için haber vermeseydin bugün her şey daha farklı olurdu. Duydum ki hastaymışsın. Dönülmez bir yola girmişsin. Sana bir tercih hakkı sunacağız." Altay da eve gelir ve üzerindeki adamın ismini söylemesini ister amcasından. 4 Numaranın Harun Karacabey olduğunu söyler Halit ama onun üstünü bilmediğini anlatır.

GÜNEŞLİ YARINLARA ÇIKACAKSIN

BİR cenderenin içine düştüğünü söyleyen Altay'a Kumandan yol gösterir: "Bu millet daha önce de badireler atlattı, güneşli yarınlara çıkan yolu buldu. Bir yalnız kurt yol gösterdi. 1500 yıl önce İlhan idaresindeki Türkler düşmana yenilir, herkes öldürülür. İlhan'ın oğlu Kılan, eşi, İlhan'ın yeğeni Hüküz ve eşi sağ kalır. Göktürklerden geriye kalan iki kadın iki erkek kurtları izleyerek bir geçide varır, bir ova görürler.

YALNIZ KURT YOL GÖSTERDİ

CENNET gibi ovaya Ergenekon derler. Aileler, oymaklar olurlar. Tam 400 yıl yaşarlar. Gün gelir çok kalabalık olur ve ovaya sığmaz olurlar. Yüzyıllar geçtiği için atalarının geldiği geçidi unutmuşlardır. Bir yalnız kurt onlara geçidi gösterir. Ama daracık geçitten herkes çıkamaz. Bir demirci akıl verir, demir dağı eriterek yol açabileceklerini söyler. Hemen odun ve kömür yakarlar. Demir eriyip parçalanır. Yol açılmıştır. Türkler atalarının intikamını alır. Bu milleti aydınlık yarınlara çıkaracak yolu bulacaksın. Güneşli yarınlara varacaksın. Allah yardımcımız olsun."