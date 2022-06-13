Eski aşkı ile buluşmadı

Ünlü Fransız sanatçı Enrico Macias (83) ile 1976'da büyük aşk yaşadığı Ajda Pekkan (76), yıllar sonra aynı gün ve saatte Çeşme'de olmalarına rağmen birbirlerini görmeden ilçeden ayrıldı. En son Temmuz 2012'de Büyük Ankara Festivali kapsamında birlikte şarkı söyleyen Macias ve Pekkan 10 yılın ardından bu hafta sonu ilk kez aynı gün aynı ilçede konser verdi.





İLK İZMİR KONSERİ

Ünlü organizatör Erkan Özerman'ın, Çeşme'de aynı gün iki ayrı mekanda konser veren ünlüleri bir araya getirmek için girişimde bulunmasına rağmen ünlü sanatçı Pekkan'ın bu teklifi cevapsız bırakması dikkat çekti. Macias, Erkan Özerman tarafından Alaçatı'daki The Stay Warehouse Hotel'de düzenlenen özel bir davette dinleyici karşısına çıktı. İlerleyen dakikalarda konuklar sahneye çıkarak 83'lük delikanlıya eşlik etti. İlk kez İzmir'de konser veren Fransız sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İTB Başkanı Işınsu Kestelli ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın yanı sıra iş dünyasından çok sayıda davetli vardı.



Işınsu Kestelli- Erkan Özerman

KAPADIĞI SEZONU AÇTI

Ajda Pekkan ise sevenleriyle Ayayorgi'deki Yuzu Beach'de buluştu. Hasır kovboy şapkası ve beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Pekkan, yağmura rağmen konserini sürdürmeyi başardı. Güzel bir gece olacağına inandığını söyleyen Pekkan, "Yuzu Beach'te 2021 yazını 11 Eylül konserimizle kapatmıştık bu akşam da 2022 yaz sezonunu açıyoruz" dedi.