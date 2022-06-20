Pandemide kanser olduğunu öğrenen ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, tedavisi ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi. Şu sıralar Fethiye'de yaşayan ve bir gulet tekne alarak işletme yapan oyuncu, artık hayatın tadını çıkarmak gerektiğini daha iyi anladığını, Fethiye'de mutlu olduğunu ifade etti. Tedavisinin sürdüğünü, doktorunun dizi gibi uzun projelere sıcak bakmadığını, daha çok filmlere zaman ayırabileceğini söylediğini aktaran Boğaç, "Bu yazı Fethiye'de dinlenerek geçiriyorum. Dizi tekliflerini şimdilik bekletiyorum. Bunları yaz sonunda değerlendirmeye alacağım. İnanıyorum ki geri dönüşüm çok güzel olacak" dedi.



■ EVREN ABDULLAHOĞLU

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