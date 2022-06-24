“Heyecandan yolu şaşırdık”

BURAK Özçivit ve Fahriye Evcen çifti önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Üstü açık arabaları ile geldikleri Bodrum'da gezintiye çıkan sempatik çift muhabirlerin sorularını yanıtladı. İkinci bebeklerinin müjdesini veren Burak Özçivit, "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki, Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan. Daha haberi yeni almışız. Kız mı olsun erkek mi olsun modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım " dedi.

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