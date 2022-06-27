Ansızın gelen yağmurla ilk konseri iptal oldu

Yılların deneyimli haber spikeri ve son dönemin yeni şarkıcılarından Defne Samyeli, Çeşme'de yağmurun azizliğine uğradı. Alaçatı Sky Wiev Beach'te sahneye çıkacak olan Samyeli, programın başlamasına dakikalar kala gelen yağmurla hüsrana uğradı. Günlerdir bu konseri bekleyen ve Çeşme sezonunu açmak için sabırsızlanan güzel şarkıcı, sahneye adımını bile atamadan hava muhalefetinin kurbanı oldu. Böyle bir yağmuru beklemediklerini söyleyen Samyeli, bu geceyi yakın zamanda telafi edeceğini dile getirdi.

ERCAN AKGÜN