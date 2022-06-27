  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Ansızın gelen yağmurla ilk konseri iptal oldu

Ansızın gelen yağmurla ilk konseri iptal oldu

27.6.2022

Ansızın gelen yağmurla ilk konseri iptal oldu

Yılların deneyimli haber spikeri ve son dönemin yeni şarkıcılarından Defne Samyeli, Çeşme'de yağmurun azizliğine uğradı. Alaçatı Sky Wiev Beach'te sahneye çıkacak olan Samyeli, programın başlamasına dakikalar kala gelen yağmurla hüsrana uğradı. Günlerdir bu konseri bekleyen ve Çeşme sezonunu açmak için sabırsızlanan güzel şarkıcı, sahneye adımını bile atamadan hava muhalefetinin kurbanı oldu. Böyle bir yağmuru beklemediklerini söyleyen Samyeli, bu geceyi yakın zamanda telafi edeceğini dile getirdi.

ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA