Ödüllü Mikrop

SOSYAL Sorumluluk Projeleriyle İzmirlilerin hep yanında olan sevilen sanatçı Mikrop Hikmet Lakaplı Hikmet Durmuş'a bir ödül de öğretmen ve öğrencilerden geldi. Alfagen eğitim kurumlarının mezuniyet kutlamalarına davet edilen sanatçı Mikrop Hikmet'e İzmir'in en hayırsever ve en başarılı sanatçı plaketi verildi. Kurumun sahibi Aylin Demirel, "Engelli dostlarımızın hep yanında olan köy kütüphanelerine vermiş olduğu desteklerini takdir ediyoruz. Güçlü sahne performansı ile de göz dolduran sanatçıya bu ödülü vermek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin seçimi oldu" dedi. Mikrop Hikmet ise, "Benim için sürpriz oldu. Takdir edilmek çok güzel" diye konuştu.

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