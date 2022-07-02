Basit ayak burkulmalarına evde tedavi

Ayak burkulması çeşitli sebepler nedeniyle meydana gelebilir. Çoğunlukla zorlu spor hareketleri veya spor kazaları bu talihsiz olaya neden olur. Ayak bileği kaslarının zayıf olması ve kötü zeminler ayak burkulmasına sebep olan diğer nedenlerdir. Burkulma sonrası özellikle ilk saatlerde ve ilerleyen günlerde olabildiğince ayağı yüksekte tutmaya çalışmakta fayda vardır. Ayak burkulması sonrasında şişme ve morarma gibi şikayetler olabilir. Eğer burkulma şiddetliyse mutlaka bir doktora gitmekte yarar vardır. Ancak hafif durumlarda evde tedavi mümkündür.

LAHANA TEDAVİSİ

ÇİĞ lahana kullanılarak uygulanan bu tedavi ayak burkulmasının sebep olduğu şikayetleri kısa sürede ortadan kaldırır. Bu bitkisel tedaviyi uygulamak için tek yapmanız gereken çiğ lahana yaprağını burkulan bölgeye sarmak. Bu uygulamayı yaparken 15 dakikada bir lahana yaprağını değiştirmeye özen göstermeniz gerekmektedir.

ÖZ YAĞLARLA MASAJ

ÖZELLİKLE selvi öz yağı burkulmanın kolay iyileşmesine ve ağrının azalmasına yardımcı olabilmektedir. Nane yağı ve buhur yağı da dolaşımı rahatlatarak burkulmanın olumsuz etkilerini azaltabilir.

SARIMSAK KÜRÜ

SARIMSAK kürünü uygulamak için zeytin, sarımsak, soğan ve tuza ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri uygun bir kapta karıştırın ve ezin. Hazırladığınız karışımı nazikçe masaj yaparak burkulan bölgeye uygulayın. Ardından temiz bir bez veya bandaj yardımıyla burkulan yeri sarın.

SOĞAN KÜRÜ

SOĞAN içeriğindeki GPCS olarak bilinen peptitin sayesinde kemikleri iyileştirir. 2 adet kuru soğanı ince bir şekilde doğrayın ve 2 bardak zeytinyağı ile pişirin. Bu karışımı temiz bir bez ya da tülbentin üzerine sürdükten sonra bezi adeta bir bandajmış gibi burkulan bölgeye sarın.

BUZ UYGULAMASI

Buz kan damarlarını sıkıştırır. Böylece şişliği ve bölgedeki ağrıyı azaltır. Buz uygulaması için tek yapmanız gereken dondurulmuş buz torbasını temiz bir beze sarmak ve 10 dakika kadar burkulan bölgeye uygulamaktır. Buz uygulamasını ayağınız tamamen iyileşene kadar her gün düzenli olarak yapabilirsiniz.

SOĞUK SUYLA YIKAMAK

AYAĞINIZI burktuysanız bölgede oluşabilecek şişme ve ağrıyı engellemek için yapmanız gereken birkaç uygulama var. İlk olarak burkulan yeri soğuk su ile yıkamanız gerekmektedir. Ayağınızı yıkadıktan sonra yumuşak bir çorap giyip üzerini bandaj ile sıkıca sarın. Bu işlem ayağınızın şişmesini ve morarmasını önlemekle kalmaz, iyileşme süresini de kısaltır.

KUŞKONMAZ KÜRÜ

KUŞKONMAZI süt ile kaynatın ve hazırladığınız karışımı burkulan bölgeye uygulayın. Bu yöntemi 3 gün boyunca uygulamanız yeterli olacaktır.

MAYDANOZ KÜRÜ

EZİP özünün iyice dışa çıkmasını sağladığınız maydanozları buzdolabında bekletin ve sonrasında maydanoz lapasını burkulan bileğe koyup sarın. Maydanoz hem ağrının hem de iltihabın azalmasına yardımcı olur.