Gözlük ve bileklik ile ’yıldırım’ aşkı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkını Instagram paylaşımı ele verdi. Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen, sonrasında ise adı Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım'ın beraberliği kısa sürmüştü. Yıldırım şimdilerde gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırdı. Sürpriz aşk, Pınar'ın Instagram paylaşımındaki iki detayda kendini gösterdi.





HADİSE'DEN SONRA ERÇEL

Güzel oyuncunun Urla'daki bir otelden paylaşılan fotoğraf karesinde, yakışıklı oyuncunun hiç çıkarmadığı aksesuarları dikkat çekti. Pınar Deniz'in etiketlendiği bu karede Yıldırım'ın bilekliği ile güneş gözlüğü göze çarpıyor. Hadise ile aşkı, köpeği Benek'in fotoğrafıyla sosyal medyada ifşa olan Yıldırım'ın, Pınar Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve bilekliği gün yüzüne çıkardı. 2016'da kendisi gibi oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile nikah masasına oturan ve evliliklerini 2019'da sonlandıran Kaan Yıldırım, uzun aradan sonra şarkıcı Hadise aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncunun Hadise'nin ardından ise adı Hande Erçel ile anılmıştı.

YİNE SOSYAL MEDYADAN

Yıldırım'ın Erçel'i aldatması üzerine ilişkilerinin bittiği konuşulurken, yakışıklı oyuncu bu kez de bir başka güzele gönlünü kaptırdı. Güzelliğinin yanında oyunculuğuyla da hayranlarından tam not alan Pınar Deniz ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Deniz son olarak Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamıştı. Deniz ile Yıldırım ikilisinin İzmir'de beraber tatil yaptığı, ifşa olan bir fotoğrafla ortaya çıktı. Hadise ile aşkı köpeği Benek'in fotoğrafıyla ortaya çıkan Yıldırım'ın, Deniz ile beraberliğini ise gözlüğü ve bilekliği gözler önüne serdi.