İstinyePark İzmir’de yaz tatili programı yine dopdolu

Açıldığı günden bu yana tatil ve özel günlerde düzenlediği etkinliklerle fark yaratan İstinye- Park İzmir, yaz tatili boyunca pandemi sonrası duyu hassasiyeti olan, duyusal anlamda oyunlardan keyif alan, suya, sabuna, köpüğe, çamura dokunan ve keyif veren atölyeler ile dolu bir program hazırladı.



GELİŞİM YOLCULUĞU

Çocukların gelişimlerine yönelik oyunlar düzenleyen KidzBrain Oyun ve Aktivite Merkezi, İstinyePark İzmir'e özel atölyelerle çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmesine imkan sağlayacak. KidzBrain'in düzenlediği atölyelerde çocukların duyularının gelişimine yönelik oyunlar, zeka oyunları ve sanat atölyeleri yer alıyor. Yapılacak atölyelerle çocukların yaz tatilinde birçok farklı alanda gelişimi desteklenecek. 18 - 31 Temmuz arasında hafta içi her gün ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek olan çeşitli atölyeler alanında uzman kişiler tarafından yönetilecek.



HAFTA içi programları 14.00-14.45 saatleri arasında 5-9 yaş aralığındaki çocuklar için 'Oyuncu Beyinler' Atölyesi, 15.00-15.40 saatleri arasında 24-36 ay aralığındaki çocuklar için 'Benimle Oynar Mısın?' Atölyesi, 16.00- 16.40 saatleri arasında 18-24 aylık çocuklar için 'Benimle Oynar Mısın?' Atölyesi, 17.00-17.40 saatleri arasında 36+ aylık çocuklar için 'Benimle Oynar Mısın?' Atölyesi, 19.00-19.45 saatleri arasında 9-14 yaş aralığındaki çocuklar için 'Oyuncu Beyinler' Atölyesi şeklinde olacak.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

CUMARTESİ programları 14.00-14.45 saatleri arasında 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için 'Dikkat Avcıları' Atölyesi, 15.00-15.40 saatleri arasında 36+ aylık çocuklar için 'Oyun Arkadaşım Olur Musun Anne/Baba?' Atölyesi, 16.00-16.40 saatleri arasında 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için 'Sihirli Zeka' Atölyesi, 17.00- 17.40 saatleri arasında 36-60 aylık çocuklar için 'Sahne Ayna Drama' Atölyesi, 19.00-19.45 saatleri arasında 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için 'Değişen Dünya Gelişen Beyin/Ebeveynli Resfebe' Atölyesi şeklinde gerçekleşecek. Atölyelerin tamamı ücretsiz olup atölyelerde kontenjan sınırı var. Katılım ise rezervasyon ile sağlanacak.



LEGO FESTİVALİ

16 Temmuz- 4 Eylül 2022 tarihlerinde 12.00-20.00 saatleri arasında uzun bir aradan sonra ilk kez düzenlenen Lego Festivali İstinyePark İzmir'de olacak. Ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek olan Lego Festivali, çocukların yaratıcı gücünü ortaya çıkaracak. Yaz boyunca İstinyePark İzmir'de gerçekleşecek Lego Festivali ile çocuklar hem eğleneceği hem de öğreneceği bir etkinlikle buluşacak. Bilgi için: İstinyePark İzmir İletişim Ajansı - Harmoni Network/ info@harmoninetwork.com