Ünlüler FETÖ’ye lanet yağdırdı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için birçok ünlü isim tek bir ses oldu ve "Allah bir daha yaşatmasın" dedi. Alişan, Ebru Gündeş, Müge Anlı, Hakan Ural, Acun Ilıcalı, Deniz Seki, Özcan Deniz ve Ümit Erdim gibi isimler şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle andı.



ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ANDILAR

Hakan Ural paylaşımında, "Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde bu hain adımı atmaya kalkanları bir kez daha lanetliyor, vatanımız milli birlik bütünlüğümüz için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnet ile anıyoruz... Cenabı Allah bir daha yaşatmasın" derken, Deniz Seki ise, "Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz..."

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