‘Tehdit ediliyorum’ dedi mesajları ifşa etti

Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybetmenin acısıyla derinden sarsılan Ece Erken, yaptığı yeni paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"DAVA AÇACAĞIM"

Ünlü sunucu Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde atılan mesajları tek tek yayınladı. Ece Erken, sosyal medya hesabından tehdit ve şantajdan Celal Mahmutyazıcıoğlu'na dava açacağını açıkladı.

ŞAFAK NE ÜZÜLÜYORDUR

Erken, "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur... Ben hepinize tek başıma yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok" dedi.

MİRAS NE KÖTÜ BİR ŞEYMİŞ

GELEN tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada... Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece'de mi diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin! 40'ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın" dedi.