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Haberler Sarmaşık Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı

Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı

21.7.2022

Şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşandı
GEÇEN yıl evlenen şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış tek celsede evliliklerini noktaladı. Akış dün sabah boşanma davasından resmi bir belgeyi yayınladı. Çiftin, 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde boşandıkları öğrenildi. İkili geçen yıl Temmuz'da Alaçatı'da evlenmişti. Bastık, ayrılık haberini sosyal medya hesabından, "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" sözleriyle duyurmuş, Akış da "Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" demişti.
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