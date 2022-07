Zayıflarken ciltte sarkma yaşamamak için 5 kural

Fit bir forma sahip olmak için yalnızca tartıdaki sayılarda azalmayı sağlamak maalesef yeterli değil. Kilo verirken sağlıksız yöntemler denemek yağ kaybının yanında kas kaybı ve ciltte hoş görünmeyen sarkmalara neden olabilir. Kilo verirken sağlıklı bir görünüme sahip olmak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Kilo kaybı sırasında oluşabilecek sarkmaları en aza indirmek ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmak için sizler için hazırladığım bu önerilere göz atmalısınız.

Kilo kaybı sırasında vücutta yağ hücrelerinin, sayısı ve hacmi azaldığı için daha az yer kaplar. Oluşan bu boşluğa adapte olamayan vücutta gevşeme ve sarkma görülebilir.

Bu sarkma probleminin en büyük nedeni ise hızlı kilo kaybıdır. Hızlı kilo kaybı ile orantılı olarak cilt elastikiyetini bu süreçte toparlayamazsa karın, kol ve bacaklarda sarkmalar görülür. Bu sarkma miktarı kişinin yaşı, kaybettiği kilo, diyet yaptığı süre, genetik yapısı ve sık sık kilo değişimi yaşamasına göre farklılık gösterir. Sarkmaların önüne geçmek için bu kurallara dikkat:

1. KISA ZAMANLARDA ÇOK FAZLA KILO VERMEYIN

Zayıflama döneminde vücudun elastikiyetini de toparlayabilmesi için ayda ortalama 4 ila 6 kilo arasında kayıplar hedefleyin.

Vücut bu kilo kaybını sarkma olmadan tolare edebilir. Ancak ayda 15 kilo gibi bir kayıp yaşandığında 1 ay vücudun adapte olabilmesi için yeterli değildir. Evet hepimiz aldığımız kilolardan en hızlı şekilde kurtulmak istiyoruz. Ancak kilo verme sürecinin sonunda aynaya baktığınızda sizi gerçekten mutlu edecek bir tabloyla karşılaşmak istiyorsanız bu konuda acele etmemeniz önem teşkil ediyor.

2. BOL BOL SU IÇIN VE SAĞLIKLI BESLENIN

Cildin sağlıklı görünmesini ve esnek olmasını sağlayan iki gerekli bileşen, kolajen ve elastindir. Kolajen, cilt yapısının yaklaşık % 80'ini oluşturur ve cilde dirilik sağlar. Elastin ise cilde esneklik sağlar ve cildin sıkı kalmasına yardımcı olur. Cildin esnekliğini korumak için düzenli su içip, taze meyve ve sebze tüketin. Su içmek, cildin elastikiyetini artırır ve kilo verme sürecinde sarkmaların önlenmesine destek olur. Ayrıca vücudu toksinlerden arındırarak cildin parlak görünmesini de sağlar.

Kilo verme sürecinde vücutta enzim ve hormon sentezi, hücre yenilenmesi gibi olaylar devam eder. Bu nedenle, kalori alımı azaltılsa da gerekli besin ögeleri mutlaka yeterli alınmalıdır. Yapıcı onarıcı olarak bilinen proteinlerin yeterli alımı bu süreçte oldukça önemlidir. Yetersiz protein alımı derideki onarımın gerçekleşmesine engel olur. Ayrıca proteinler elastin ve kolajen üretimi üzerinde de direkt olarak etkilidir.

Proteinden zengin besinlere et, tavuk, balık, yumurta, peynir, süt, kurubaklagiller örnek verilebilir. Kırmızı renk sebze ve meyveler yani domates, karpuz, kırmızı biber gibi besinler içerdikleri likopen ile cildinizi korumaya yardımcı olur aynı zamanda kolajen üretimini destekler. Öğünlerinizde bu meyve ve sebzelere yer verin.

3. KASLARINIZI HAREKETE GEÇIRIN

Kilo verme sürecinde yağ yakımı amacıyla genellikle kardiyo egzersizleri yapılır.

Diyetle birlikte egzersizin de yapılması bu süreçte size avantaj sağlar. Ancak daha sıkı bir forma sahip olmak için kas gruplarını da harekete geçiren egzersizleri hayatınıza dahil edin. Minik minik hareketlerle başlamak bile daha formda bir bedene sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

4.KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIN

Ciltte kan dolaşımının artması sıkılaşma ve canlılık sağlar. Masaj yapmak, uygulandığı bölgede kan dolaşımını hızlandırarak cildin kendini daha kısa sürede toparlamasını sağlar. Bir uzmandan destek alarak cildinize uygun tuz, yosun, peeling gibi materyallerle masaj yaparak cildinizin sıkılaşmasına yardım edebilirsiniz. Evde yapılan kuru fırçalama uygulamaları da kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

5. KOLAJEN, C VITAMINI, OMEGA-3 DESTEĞINI ES GEÇMEYIN

Vücudumuzda doğal olarak kolajen üretilir. Ancak vücudumuz doğal olarak kolajen üretse de, yapılan çalışmalar ciltteki miktarın her yıl % 1 azaldığını gösteriyor.

Bu nedenle sarkma problemlerinin önüne geçmek için bu süreçte kolajen desteklerinden faydalanabilirsiniz. Cilt sağlığı için tip-1 ve tip-3 kolajen içeren takviyeleri tercih etmelisiniz. Kolajen takviyeleri cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Vücudun kolajenden daha iyi faydalanabilmesi için mutlaka yeterli C vitamini de alınmalıdır.

Ayrıca C vitamini cildin güneş ışınlarının hasarından korunmasına da yardımcı olur.

C vitamininden zengin besinlere turunçgiller, çilek, maydanoz, kivi, yeşil biber örnek verilebilir. Omega-3 yağ asitleri deri hücrelerinin kendisini yenilemesine ve cilt esnekliğinin artırmasına yardımcı olur. Bu etkisi ile cildin daha pürüzsüz ve sıkı olmasını sağlar. Magnezyum ile B ve E vitaminleri de dokulardaki yıpranma etkilerini azaltmaya yardımcı olur.