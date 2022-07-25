Yeni bir aşk mı doğuyor

Setlerden sahnelere transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz gün aranjörü Mert Aydın ile birlikte bir mekanda görüntülendi.



DİZİ TEKLİFİ GELDİ

ÇıkardığI yeni şarkısı ile dikkatleri üzerine çeken Boluğur, önceki gün de bir mekanda sahneye çıktı. Sahne performansı kadar, bilet fiyatlarıyla oldukça konuşulan geceyle ilgili Boluğur, "Gayet eğlenceli bir deneyim oldu. Hep beraber şarkılar söyledik, eğlendik. Sahne dışında Dj kabininde geçtiğim gece benim için oldukça keyifli ve özeldi" açıklamasında bulundu. Yeni bir dizi için teklif geldiğini de söyleyen Boluğur, "Şu anda senaryo okuyorum. Henüz netleşen bir durum yok. Konuyla alakalı ilerleyen günlerde daha doğru bilgiler veririm size" dedi. Merve Boluğur'un aranjörüm ve arkadaşım dediği Mert Aydın ile Instagramdaki paylaşımı "Yeni aşk mı?" sorularını beraberinde getirdi.

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