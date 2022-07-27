Eşini tekmeyle itti kendi kibarca suya girdi

OYUNCU Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile Çeşme tatiline başladı. Bir beachte görüntülenen çift, yüzmeden önce iskelede öpüşüp aşk tazeledi. İkili denize girmek için hazırlanırken Yurtçu iskeleden atlamayı, Baysal ise merdivenlerden inmeyi tercih etti. Eşi suya atlarken ayağıyla iterek denize gönderen güzel oyuncu, hiçbir şey olmamış gibi merdivenlerden kibarca denize girdi. Suyun soğuk olduğunu fark eden Deniz Baysal, üşümeye başlayınca daha fazla vakit kaybetmeden eşiyle beraber localarına geçti. ERCAN AKGÜN

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