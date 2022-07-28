Mirasa sadece düzenbaz olan kardeş konacak

AHMET Kural ve Murat Cemcir ikilisinin baş rollerinde yer aldığı yerli sinema Baba Parası, bu akşam 20.00'de atv ekranında izleyiciyle buluşacak. Ülkenin en zengin insanının gayri meşru çocuklarının miras savaşını anlatan komedide, birbirinden farklı karakterlere sahip olan kardeşler, kendilerine düşen payı almak için her yola başvuracaktır.

TEK KİŞİ KAZANACAK

KARDEŞLER, yasal varis olmalarına rağmen, mirasın tamamına sadece biri sahip olabilecektir; en kötü olanı. Babalarının mirasının bulunduğu kasanın şifresini bulan, tüm mirasın sahibi olacaktır. Şifre ancak ölen milyarder gibi açgözlü, düzenbaz, acımasız, zeki ve uçarı biri tarafından bulunabilecektir. Kasayı açmak için büyük bir yarışa girişen kardeşler, bu süreçte kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.