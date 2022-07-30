Yasak aşk sorusu tadını kaçırdı

İş insanı İzzet Antebi, eski eşi Didem Sarı'nın ortaya attığı iddialar karşısında sessizliğini koruyor. Didem Sarı geçtiğimiz günlerde, 12 yıl evli kaldığı Antebi'nin kendisini Çağla Şıkel ile aldattığını öne sürmüştü. Antebi, yasak aşk iddialarına karşın mahkemeye başvurup, "iftira" suçundan şikayetçi olurken, Şıkel de korunma talebinde bulundu.



İzzet Antebi, Didem Sarı ile 12 yıl evli kalmıştı.



SORULAR CANINI SIKTI

Güzel oyuncu Tuvana Türkay ile yeni bir aşka yelken açan İzzet Antebi, dün sevgisiliyle Bodrum'da objektiflere takıldı. İstanbul-Bodrum arasında mekik dokuyan aşıklar Antebi ile Türkay, bir anda basın mensuplarını karşılarında görünce koşar adımla araçlarına yöneldi. Gazeteciler, İzzet Antebi'ye bir kez daha eski eşi Didem Sarı'nın ortaya attığı iddiaları hatırlattı. Yasak aşk iddialarıyla ilgili sorular karşısında keyfi kaçan Antebi, "Konuşacak birşey yok, iyi günler" demekle yetindi. Çift arabalarına bindikten sonra Bodrum'daki evlerinin yolunu tuttu.

EVREN ABDULLAHOĞLU