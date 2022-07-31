Güneşlenmek kilo vermenizi destekleyebilir

D vitamini, gelişmiş bağışıklık ve daha güçlü kemik sağlığı ile ilgili önemli sağlık yararları olan bir mikro besindir. D vitamini, besinlerden veya takviyelerden alınabilen yağda çözünen bir vitamindir. Ancak temel kaynağı güneşe maruziyet sonucu vücutta üretilendir. D vitamini, kemik sağlığını ve dişleri korumak, bağışıklık sistemini sağlıklı tutmak, kalsiyum ve fosfor emilimini kolaylaştırmak için gereklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Maalesef, dünya çapındaki insanların yaklaşık %50'si düşük D vitaminine sahiptir. Özellikle ekvatordan uzakta yaşayanlarda güneşe maruziyet azaldığı için yeterli miktarda D vitamini sentezi yapılamayabilir. D vitamini eksiliği açısından bebekler, koyu tenli, yaşlı ve obez bireyler risk altında olan gruplardır. Özellikle bu gruplarda eksikliğine dikkat edilmelidir.

HER GÜN GÜNEŞLENİLMELİ

D vitamini pek çok besinde doğal olarak bulunmadığı için eksiklik yaşanmaması adına uygun şekilde güneşten yararlanılmalıdır. Özellikle mart-ekim ayları arası D vitamini açısından en etkin dönem olduğundan bu aylarda güneş koruyucu kullanmadan her gün 10-15 dakika güneşlenilmelidir. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arası D vitaminin dönüşümü için en etkili saatlerdir. Ancak bu saatler cilt kanseri için de risk teşkil eder. Sadece 10-15 dakika güneş koruyucu kullanmadan, diz ve dirseklerden aşağısını güneşlendirmek yeterlidir. Ayrıca cam arkasından güneşlenme ile D vitamini sentezlenemez güneş ışığı ile cildin doğrudan buluşması gereklidir. Güneşlendikten hemen sonra da denize veya duşa girilmemelidir. Çünkü sentezlenen D vitamini önce önce deri yüzeyine sonra yavaş yavaş 16-24 saat içinde cildin alt tabakasına geçip kan yoluyla depolara geçer.

ENZİMLERE İHTİYAÇ VAR

Çalışmalar, daha yüksek beden kütle indeksine sahip ve yağ oranı yüksek bireylerin daha düşük D vitamini seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni de obez bireylerin D vitamini açısından zengin besinleri az tüketmesine dayandırılır. Ayrıca, D vitamininin aktif formuna dönüşmesi için bazı enzimlere ihtiyaç vardır ve bu enzimlerin seviyeleri obez ve obez olmayan bireyler arasında farklılık gösterebilir. Ayrıca vücut büyüklüğünün de D vitamini ihtiyacı ile ilişkili olduğuna dair çalışmalar vardır. Bu nedenle obez bireylerin daha fazla D vitamini ihtiyacı vardır. Vücut boyutundaki azalma, D vitamini ihtiyacında azalma anlamına gelir. Ancak kilo verildiğinde vücuttaki miktarı aynı kaldığı için kandaki D vitamini seviyesi artmaktadır. Bazı kanıtlar, yeterli D vitamini almanın kilo kaybını artırabileceğini ve vücut yağını azaltabileceğini düşündürmektedir. Bir yıllık süre boyunca kalori kısıtlı diyet ve egzersiz rutini uygulayan 218 fazla kilolu ve obez kadının incelendiği bir çalışmada kadınların yarısına D vitamini takviyesi verilirken, diğer gruba plasebo verilmiştir.

Araştırmanın sonunda, D vitamini gereksinimlerini karşılayan kadınların, yeterli kan düzeyine sahip olmayan kadınlara göre ortalama 3,2 kg daha fazla kayıp yaşadığı tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada, düşük D vitamini seviyesine sahip, fazla kilolu ve obez kadınlara 12 hafta boyunca D vitamini takviyesi verilmiş çalışmanın sonunda, kadınlarda herhangi bir kilo kaybı gözlenmemiştir. Ancak vücut yağında azalma tespit edilmiştir.

İŞTAHI KONTROL EDİYOR

Kısacası, güçlü sonuçlara varmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, yeterli D vitamini almanın kilo kaybını teşvik edebileceğini söyleyebiliriz. D vitamini bu etkisini vücutta yeni yağ hücrelerinin oluşumunu ve depolanmasını engelleyerek sağlar. Ayrıca ruh halinden uyku düzenine kadar her şeyi etkileyen bir nörotransmitter olan serotonin düzeylerini de artırır. Serotonin de iştahı kontrol etmede rol oynayarak tokluğu artırabilir ve vücut ağırlığını azaltabilir.

YILDA 2 KEZ KONTROL ETTİRİLMELİ

DÜNYA Sağlık Örgütü tarafından, yetişkin bireylerde günlük 400- 800 IU/ gün D vitamini önerilir. Eğer diyet yapıyorsanız ve kilo vermekte güçlük yaşıyorsanız mutlaka D vitamini seviyelerinize baktırmalısınız. Hatta her bireyin mart ve ekim aylarında yılda 2 defa D vitamini seviyelerini kontrol ettirmesi daha doğru olacaktır. Bunların sonucunda D vitamini eksikliği tespit edilirse vitamin takviyelerinden faydalanabilirsiniz.

TESTOSTERON SEVİYESİ FARKLI

YETERLI D vitamini daha ideal testosteron seviyeleri ile ilişkilendirilmektedir. 2011 yılında yapılan bir çalışmada, D vitamini eksikliği olan 165 erkeğin bir kısmına bir yıl boyunca D vitamini takviyesi diğer gruba plasebo verilmiştir.

TAKVIYE alanların testosteron seviyelerinde kontrol grubuna göre daha fazla artış gözlenmiştir. Artan testosteron seviyeleri de vücut yağında ve kiloda azalma ile ilişkilidir. Testosteron metabolizmayı hızlandırarak, yemekten sonra daha fazla kalori yakımını destekler ve yeni yağ hücrelerinin oluşumunu engelleyebilir.