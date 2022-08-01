Aracı yolda kalınca yarım saat geç çıktı

Yaz sezonunda konserden konsere koşarak rekorlar kıran ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Miya Beach'te düzenlenen Happy Hour'da sahne aldı. Çeşme'den Bodrum'a gelirken yolda aracı bozulan Bilimlier, konsere yarım saat geç çıktı. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveninden özür dileyerek programına başlayan başarılı şarkıcı, "Yolda gelirken aracım bozuldu, başka araç isteyerek onunla buraya geldim. Nazar değdi sanırım, bu piyasada bizi çekemeyenler var" dedi. Geç başladığı konserini uzatarak üç saat boyunca sahnede kalan ve sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendiren Deha, büyük alkış aldı. Yakışıklı şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Yeliz Yeşilmen de vardı.



■ EVREN ABDULLAHOĞLU

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