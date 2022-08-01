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Haberler Sarmaşık Çılgınlar Kulübü’nden ezgilerle zaman yolculuğu

Çılgınlar Kulübü’nden ezgilerle zaman yolculuğu

1.8.2022

Çılgınlar Kulübü’nden ezgilerle zaman yolculuğu
Metin Özülkü orkestrası eşliğinde sahne alan 'Çılgınlar Kulübü', önceki akşam Bodrum Turgutreis'teki Rammos Otel'in sahnesi Rios'ta harika bir performansa imza attı. 90'lı yılların popüler ve sevilen şarkılarını, kendilerini dinlemeye gelen müzikseverlerin dansları eşliğinde söyleyen başarılı grup mekanı doldurdu. Grubun kendi aralarındaki samimi ve keyifli sohbetiyle birlikte harika enerjileri dinleyenleri hem güldürdü hem de eğlendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan 'Çılgınlar Kulübü' programlarındaki hareketli müzikleriyle sevenlerine harika bir akşam eğlencesi yaşattı. Grup enerjisi ve şarkılarıyla ayakta alkışlandı.

■ EVREN ABDULLAHOĞLU
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