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Haberler Sarmaşık Evlilik yıldönümü ailece kutladılar

Evlilik yıldönümü ailece kutladılar

3.8.2022

Evlilik yıldönümü ailece kutladılar

Ekranların sevilen oyuncu ve sunucularından Şoray Uzun, 24. evlilik yıldönümlerini ailesiyle kutladı. Son 10 senedir eşi Elçin Uzun ile Çeşme'de kutlama gibi bir gelenekleri olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, çocuklarıyla beraber güzel bir akşam yemeği yedi. "80'ler" dizisinin son sezonunda babasıyla birlikte rol alan ortanca oğlu Mehmet Okan (16) ve ailenin en küçük üyesi Selim Can (6) çifti yalnız bırakmazken, büyük oğulları Ahmet Kaan ise yurtdışında okuduğu için yemeğe katılamadı. Yaz sonunda yeni sezon için yeni dizi görüşmesi yapacağını söyleyen Şoray Uzun, şimdilik ailesiyle beraber dinlenip enerji topladığını belirtti.

ERCAN AKGÜN

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