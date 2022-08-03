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Haberler Sarmaşık Müzikal öyküm İzmir'de başladı

Müzikal öyküm İzmir'de başladı

3.8.2022

Müzikal öyküm İzmir’de başladı
USTA müzisyen Bülent Ortaçgil sanat yaşamındaki 50'nci yılını Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserle kutladı. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Bülent Ortaçgil konserine 1969 yılında yaptığı "Niçin" şarkısıyla başladı. Ortaçgil, "İzmir benim için gerçekten çok önemli. Benim müzikal öyküm de 1969 yılında İzmir'de TRT Radyosu'nda başladı" dedi. Konserde Ortaçgil'e Erkan Oğur, Grup Gündoğarken, Ceylan Ertem, Doğan Duru, Cem Adrian ve Birsen Tezer eşlik etti.
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